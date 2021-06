Krutý žertík: Kamarádi si dělají srandu, že na mě nechce lézt ani koronavirus, říká zpěvačka

Elis Mraz Michaela Feuereislová

„Potom dělám ve studiu, píšu, vystupuji v dětském pořadu, těch aktivit je spousta, je to celkem pestré. Když se ten zpěv přidá, tak to bude plus, ale naučila jsem se existovat i bez toho,“ svěřila se Elis, která byla dlouhý čas ve spojení se svou rodinou jen přes telefon.

„My jsme taková rodina, že respektujeme opatření. Volali jsme si přes video chaty, dokonce i babička se to naučila. Až to půjde, všichni za mnou dorazí, těším se na ně. Myslím, že to všechno doženeme,“ prozradila nám zpěvačka, která pochází z Ostravy. I díky tomu, že je na sebe opatrná, zatím koronavirus neprodělala.

„Zatím o tom nevím, kamarádi si dělají srandu, že na mě nechce lézt ani koronavirus. Zatím musím zaklepat, že se mi to vyhýbá a vyhýbá se to i mým blízkým, uvidíme, jsem opatrná, tak snad se mi to vyhne i nadále,“ dodala zpěvačka. ■