Radek Banga ve své knize střílí i do vlastních řad. Drsná slova o vykořisťování dětí v romských rodinách i domácím násilí

Radek Banga vydal svou první knihu. Foto: Albatros Media

Banga se nebojí v knize otevírat v knize i témata jako je například domácí násilí či romská otázka. Kniha je určená všem lidem, kteří hledají inspiraci a motivaci k překonání svých vlastních překážek, ať už jsou jakékoliv.

„Mé přesvědčení je totiž takové, že když je vůle, dá se překonat téměř cokoliv. Zároveň jsem skrze knihu chtěl otevřít téma domácího násilí a jeho vlivu. Myslím si totiž, že je tato problematika v ČR stále hrubě podceňována a mělo by se o tom víc mluvit. Sám dobře totiž vím, jaké to je být v pasti, ze které jako dítě nemůžete utéct a chci, aby ti, kteří to prožili nebo prožívají, věděli, že v tom nejsou sami,“ říká Radek Banga.

Ten v knize otevřel i další kontroverzní otázku – zneužívání sociálních dávek a pomoci státu. Nebojí se přitom střílet do vlastních řad.

„Jsou to často rodiče v romských rodinách, kdo vykořisťuje své děti a používá je pouze jako zdroj příjmů. Vím, že se za tento výrok mnoho Romů bude zlobit, a vím, že takhle to není v každé rodině. Viděl jsem to ale mnohokrát a říkám vám, že u mnoha z nich jsou děti již odmala pouhým RUKOJMÍM. Jsou to rodiče, kdo místo nastavení fungujícího řádu nastavují pravidla tak, aby se to hodilo pro jejich vlastní přežití. Jsou to často rodiče v romských rodinách, které zajímají především příspěvky od států nebo přímo peníze jejich dětí,“ napsal v knize Banga.

Ten něco podobného prožíval jako malý kluk. „Mí rodiče na cigarety a alkohol měli vždy. Když jsme ale měli mít pomůcky do školy, najednou jsme byli „ti chudí“. Na drahou flašku alkoholu se peníze vždy nějakým zázrakem našly, na knihy do školy, když jsem byl na střední, ne,“ dodal s tím, že mnoho romských dětí skončí jako rukojmí svých rodičů. ■