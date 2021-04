Těhotenskému deníčku na sítích nefandí: Nevím, proč bych měla ukazovat holej pupek, říká Patricie Pagáčová

Patricie Pagáčová Super.cz

„Není to tak, že bych nechtěla, nebo se dělala zajímavou, ale nevím, proč bych někomu měla ukazovat svůj holej pupek. Nedělám to ani netěhotná natož teď,“ rozesmála se v rozhovoru pro Super.cz herečka. Má také jednoduché vysvětlení pro to, proč se z jejího profilu na sítích nestal během těhotenství „mama blog“.

„Já těhotenství nepovažuju za součást mého veřejného života a Instagram je moje prezentace jako herečky, moderátorky a porotkyně. Kdybych byla profesionální matka, která odrodila 40 dětí, tak bych to tam asi sdílela,“ říká s nadsázkou Patricie, se kterou jsme se setkali na natáčení talkshow 7 pádů Honzy Dědka.

Bude patřit po porodu do týmu maminek, které své dítě na sítích ukazují, nebo jeho tvář bude chránit? „Myslím si, že když to mám takhle s těhotenstvím, tak to budu mít obdobně i s miminkem, až bude na světě. Třeba ale taky ne, třeba se narodí a začnu to tam cpát,“ krčí rameny blondýnka.

Na dalšího člena domácnosti už se pomalu připravují i hereččini čtyřnozí mazlíčci, fenka Jackie a pejsek Čolek. „Jackina bude taková ochranitelská, to dělala, i když měla moje ségra malý kluky. Ležela u kočárku, u postýlky a hlídala. To druhý éro, co máme, si bude myslet, že je to sourozenec, takže se bude cpát do postýlky, do zavinovačky a podobně,“ směje se Patricie Pagáčová. ■