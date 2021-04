Sexy šaty, brutální výstřih, lvi a komedianti: Karlos Vémola má jasnou představu, jak bude vypadat jeho svatba

Karlos Vémola Super.cz

V létě by se měl Karlos Vémola (35) ženit. Jak nám v předchozím rozhovoru prozradil , velkolepá veselka se má uskutečnit v červenci, v den, kdy měli s Lelou Ceterovou první rande. Zeptali jsme se, jestli jsou přípravy v plném proudu a zda nechává organizaci svatby na nevěstě. „To by dopadlo...,“ rozesmál se MMA zápasník.

„Co nezařídím já, to pořádně není. Vzhledem k tomu, že je lockdown, tak uvidíme, jestli se to třeba ještě nezruší, času dost,“ zavtipkoval v rozhovoru pro Super.cz Vémola. Tvrdí, že je perfekcionista a přesně ví, koho chce na svatbě mít, jak chce, aby svatba vypadala. Dokonce má jasnou představu, v jakých šatech by k oltáři měla přijít jeho snoubenka. Čím větší výstřih a odhalený silikonový hrudník, tím lépe.

„Nechci, aby to bylo něco uťáplýho. Chci, aby ty šaty byly sexy, aby byly hodně vyzývavý, výstřední, klidně ať jsou růžový. Chci tam mít lvy a komedianty, celá ta svatba bude něco, co ještě neviděli,“ pyšní se zápasník, se kterým jsme se setkali na natáčení nové talkshow Nečum na mě show, kterou uvede Prima COOL.

Karlos je dvojnásobným tátou. S bývalou partnerkou má syna, který žije v Anglii, a nevlastní dceru. S Lelou má holčičku Lili (16 měsíců). Zajímalo nás, jestli je po svatbě v plánu další potomek. „Kdo říkal, že až po svatbě?! Třeba před svatbou, třeba se něco plánuje...,“ říká s potutelným úsměvem. „Lela ví, že mám tři děti a taky moc dobře ví, že nejsem ještě ani v půlce, takže před sebou máme ještě hodně práce,“ překvapil Vémola. ■