Rozvedli se před třemi lety: Takhle dnes mluví Justin Theroux o své exmanželce Jennifer Aniston

Jennifer Aniston a Justin Theroux Profimedia.cz

Jsou to tři roky, co Jennifer Aniston (52) a Justin Theroux (49) oznámili rozchod. A jednalo se o jeden z nejklidnějších a nejpřátelštějších rozvodů v historii Hollywoodu. Dvojice se dodnes přátelí a herec mluví o své ex pouze v superlativech. Ani tak ale klepům a spekulacím nezabránili.