Pavel Kříž (60) zůstane už navždy spojen s ikonickými Básníky. Ještě před nimi si zahrál vedle mladé Dany Batulkové

Pavel Kříž Michaela Feuereislová

Kdo by to byl řekl, že představitel lékaře s duší básníka Štěpána Šafránka ze slavné filmové hexalogie slaví šedesátiny. Pavel Kříž (*18. 4. 1961) se svou postavou sice postupně stárnul a jeho hrdina se propracoval od střední školy až k pozici zástupce primáře v nemocnici na malém městě, ale mnozí z nás ho vidí pořád jako romantického mladíka s velkýma smutnýma očima, který prožívá trable s láskou.

Básníky mají rádi diváci už několika generací, a přitom první film – Jak svět přichází o básníky (1982) – vznikl docela náhodou. Režisér Dušan Klein (81) vyprávěl, že mu kdysi jeden nakladatel poslal rukopis knížky s názvem Amatéři, ať si ji přečte, že ho třeba zaujme. Jejího autora Ladislava Pecháčka (80) Klein neznal, navíc to byl lékař a šlo o jeho prvotinu. „Začal jsem číst s nedůvěrou – a pak mě ten příběh úžasně oslovil!“ řekl režisér o zrodu unikátního projektu.

Mezi zatím posledním filmem Jak básníci čekají na zázrak z roku 2016 a prvním dílem série uplynulo dlouhých 34 let, což byla mimořádná herecká zkušenost jak pro jubilanta Pavla Kříže, tak pro jeho věrného parťáka Kendyho (David Matásek, 58).

Nevhodný kádrový profil

Kříže herectví přitahovalo sice už od dětství – dokonce se stal členem dětského sboru Divadla Na provázku, ale později se rozhodl, že by chtěl pomáhat lidem. Proto se po základní škole hlásil na gymnázium, po kterém by šel studovat medicínu, jenže z kádrových důvodů se na školu nedostal.

Vystudoval tedy fotografii a herectví se věnoval v nejrůznějších amatérských divadelních souborech. Ještě předtím, než si zahrál v Básnících, měl už za sebou několik menších rolí. Například ve snímku Až já budu velká (1981) si zahrál vedle mladé Dany Batulkové.

Vše se změnilo po natočení prvního dílu básnické série. „Nikdy jsem si nemyslel, že bych se mohl stát skutečným hercem. Díky Básníkům se mi od základu změnil život,“ vzpomínal později Kříž, který se okamžitě zařadil mezi nejpopulárnější čs. herce.

Sen si splnil až v Kanadě

Na konci 80. let ale udělal za svým dosavadním životem tlustou čáru a emigroval do Kanady. Splnil si tu svůj druhý profesní sen – na univerzitě ve Vancouveru vystudoval psychoterapii a začal pracovat v domovech pro seniory jako terapeut. V zámoří se také seznámil se svou životní partnerkou, filmovou animátorkou Bonnie. Vypadalo to, že představitel Štěpánka se k herecké profesi už nevrátí. Doba se však naštěstí změnila a Pavel Kříž se mohl vracet nejen do své rodné země, ale také za hereckými příležitostmi.

Filmy, seriály, divadlo i taneční soutěž

Od 90. let má za sebou kromě dalších tří dílů Básníků řadu filmových rolí včetně seriálových. Hrál mj. v komedii Andělské oči (1994), v britské sérii Červený bedrník (1997), v dramatu Vůně vanilky (2001), v seriálech Hotel Herbich (1999) nebo Místo zločinu Ostrava (2020). Rád vzpomíná na natáčení pohádek, včetně té první O statečném kováři (1983). Nemíval v nich jenom kladné role – výzvou pro něj byl například záporák Albrecht z Krvenos z dobrodružného středověkého příběhu Ať žijí rytíři! (2009).

Diváci se s Pavlem Křížem mohou setkávat i na divadelních prknech; v blízké budoucnosti by to mělo být v připravované inscenaci After Life v Divadle Na Jezerce. Vedle filmování píše Kříž také scénáře a moderuje. Nesmíme zapomenout ani na to, že herec v roce 2010 zvítězil ve čtvrté řadě oblíbené taneční soutěže StarDance. Později přiznal, že žádnou taneční průpravu neměl a kyčle rozpohyboval až během tréninků s taneční partnerkou Alicí Stodůlkovou.

Pavel Kříž zůstane ale v diváckých srdcích už navždy zejména Štěpánkem z Básníků. Ke kulatinám mu přejeme hodně zdraví a spoustu nových tvůrčích příležitostí. A kdo ví, jednou dojde třeba i na sedmý díl… ■