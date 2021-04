Božského v pokračování Sexu ve městě možná neuvidíte, ale jeho soka ano: Na kterou z lásek Carrie se můžete těšit?

Která z životních lásek Carrie se objeví v pokračování Sexu ve městě? Foto: Profimedia/Studio Only

Natáčení pokračování Sexu ve městě s názvem And Just Like That by mělo vypuknout v květnu, a kromě známé trojky Mirandy (Cynthia Nixon), Charlotte (Kristin Davis) a Carrie ( Sarah Jessica Parker (56)) se fanoušci mohou těšit také na jednu ze životních lásek Carrie.