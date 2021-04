Takhle bydlí mladá zpěvačka Elis Mraz: Ve dvoupokojovém bytě nechybí místo na piano i běžící pás

Elis Mraz ukázala, jak bydlí. Super.cz

Letošní rok je pro zpěvačku Elis Mraz (26) plný změn. Nedávno se rozhodla pro novou image a z blondýnky se stala zrzkou. Vedle vzhledu se úprav dočkal i její byt, do kterého nás nyní mladá zpěvačka pozvala.

„Když jsem se sem před sedmi lety přistěhovala, tak bývalí nájemníci měli strašně divoké barvy, žlutou, růžovou, modrou. V tom období jsem byla taková barevná, tak jsem to tak nechala. Teď jak jsem starší, tak jsem si říkala, že ta žlutá už je na mě hodně a rozhodla jsem se to nechat celé vymalovat,“ svěřila se Super.cz Elis.

Vedle toho i přemístila nábytek a spoustu věcí dala pryč. „Zbavila jsem se také spousty věcí, které jsem si koupila ve dvaceti a teď už jsem se s nimi neztotožňovala. Ať už to byly obrazy nebo nějaké kusy nábytku, a teď přidávám kousky, které ke mně patří,“ prohlásila zpěvačka, která bydlí ve dvoupokojovém bytě.

„Byt mi vymalovali malíři, já jsem strašně nešikovná. Když něco vrtám nebo chci pověsit, tak je to vždycky nakřivo. A když něco maluji, tak to vypadá spíš jako flekaté umění, takže to za mě zvládli profesionálové,“ řekla Elis. Ložnici dominuje velká postel a nechybí zde ani místo na piano, toaletní stolek a další nábytek. A místo pro hraní zde má i roztomilá fenka Amy.

„Spí i v posteli. Zrovna včera jsem si říkala, že ji zkusím trochu odnaučit, protože se roztahuje, a přestože mám postel tak pro čtyři lidi, tak v ní mnohdy nemám místo,“ řekla se smíchem zpěvačka, která má v obývacím pokoji pás na běhání. Ten poslední měsíce pravidelně využívá.

„Musím říct, že sportuji. Bylo to docela vtipné, udělala jsem obrovské změny od začátku roku, nebyl to jenom byt, ale i zdraví. Začala jsem na pásu běhat a první den, co jsem vyběhla, tak se pokazil. Tři roky tady nečinně stál, a když jsem se rozhodla běhat, tak se pokazil. Už jsem ho opravila a sportuji,“ uzavřela Elis Mraz. ■