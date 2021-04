Michal Suchánek se v minulosti deset let topil v dluzích. Herce podvedl kamarád

Michal Suchánek Michaela Feuereislová

Bavič a herec Michal Suchánek (55) přiznal, že se počátkem devadesátých let kvůli podnikání značně zadlužil. S kamarádem měl hospodu, která byla napsaná na jeho jméno. A to byl kámen úrazu. Kamarád totiž hospodu vedl a podvedl ho, faktury ale podepisoval Suchánek.

„Já věděl prd, on to vedl, já byl jen herec blbej, dal jsem do toho jen ňákou kačku a občas tam chodil a on mi strkal dvě faktury a každá měla jiné číslo. Bylo mi trapný kontrolovat kamaráda,“ přiznal svou velkou chybu v podcastu U Kulatého stolu Suchánek.

Kamarád se najednou zničehonic vypařil a Suchánkovi po něm zůstaly dluhy. „Za čtyři měsíce udělal milion. Přišli z Coca-Coly, že jsem nezaplatil faktury, pak z pivovaru a nějakého tabáku. Proběhlo i nějaké vydírání,“ vzpomínal Suchánek.

Bývalého kamaráda pak už nikdy neviděl. Dluhy splácel deset let, a to i v době, když už byl díky pořadu Tele Tele známý.

„Pamatuju si, že jsme byli poměrně dost slavní jako Tele Tele a vystupovali jsme pro Coca-Colu, protože jsem jim dlužil čtyři sta tisíc a oni mi slíbili, že mi dvě stě odpustí, Richard, Veronika, Carda a já jsme jim uváděli nějaký podnikový večírek, jen proto, že jim tam Míša jednou dlužil,“ líčil Suchánek.

Herec moc dobře ví, že tehdy udělal chybu. „Byl jsem důvěřivý lempl, neměl jsem na to nadání, měli jsme děti oblečené z bazaru, protože to prostě bylo blbé,“ uzavřel své povídání o nepříjemné zkušenosti Suchánek. ■