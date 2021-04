Zpěvačka Elis vyhlásila v hudbě uměleckou pauzu: Začnu až v době, kdy se mi bude chtít

Elis se potřebuje srovnat po náročném období Super.cz

„Hodlám si dát na nějakou dobu oficiální pěveckou pauzu. V šuplíku mám dost písniček, ale bylo to pro mě náročné období,“ říká Elis, která si prošla něčím, o čemž zatím nechce mluvit. „Ještě před karanténou to bylo pro mě náročné období i v osobním životě a chtěla bych se dát do kupy. Navíc mám práci v rádiu a televizi, takže zase začnu s hudbou, až budu chtít,“ říká Elis, která odstartovala kariéru v hudební soutěži Hlas Česko Slovenska.

Zpěvačka by chtěla, aby zvláštní doba, která je pro umělce velmi náročná, už byla minulostí. „Nechybí mi jen diváci, ale i lidé obecně. Nedávno jsme se s Honzou potkali a zahráli si jen s kytarou a bylo to pro mě hrozně příjemné. Těším se, až se vše dá do normálu,“ říká Elis Mraz. ■