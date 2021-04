Do domu se mu snažil vloupat zloděj a neodradil ho ani soused Muradov. Zpěvák ze SuperStar popsal otřesný zážitek

Jana Bendiga navštívili zloději. Super.cz

Donedávna sdílel každý svůj pohyb na sociálních sítích. Tento zlozvyk už se ale Jan Bendig (27) odnaučil. Zpěvák totiž oznámením, že je mimo svůj dům, nalákal domů zloděje. „Uvědomil jsem si, jak je nebezpečné žít sociálními sítěmi a zveřejňovat polohy, kde zrovna jste. Mně se to vymklo kontrole,“ svěřil se Super.cz Honza.

A jak to celé vzniklo? „Chtěl jsem se před dvěma týdny vyhnout jedné osobě, tak jsem si dal do stories informaci, že jsem mimo domov. V jednu hodinu ráno, když jsem byl sám doma, mě probudila rána. Zjistil jsem, že někdo přeskočil plot a snažil se dostat do domu,“ popsal nepříjemnou událost zpěvák. „V momentě jsem rozsvítil, pustil na plné pecky televizi a ten člověk se lekl a utekl.“

Zloděj si vybral dům Jana Bendiga i přesto, že o pár metrů dál bydlí jeho kolegyně Monika Bagárová s partnerem Makhmudem Muradovem, zápasníkem MMA. „Ani to ho neodradilo,“ kroutil hlavou zpěvák.

Zpěvák s partnerem udělal bezpečnostní opatření v domě a od nešťastného momentu už nezveřejňuje své zážitky v reálném čase. ■