Teenagerka s nejdelšími vlasy na světě se po 12 letech ostříhala: Takhle zareagovala, když se uviděla v zrcadle

Nilanshi Patel byla teenagerkou s nejdelšími vlasy na světě. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

„Mé vlasy mi hodně daly, díky nim jsem známá jako žijící Locika, ale teď je načase jim to vrátit,“ říká Nilanshi.

„Jsem natěšená a trochu nervózní, protože nevím, jak budu vypadat. Tak uvidíme, co se stane, ale doufám, že to bude super,“ řekla rekordmanka předtím, než se kadeřník pustil do práce.

Poté dívce zavázali oči a dovedli ji před zrcadlo. „Bože, to je krásné, úžasné, jsem jak malá princezna,“ byla nadšená z nového looku. Ustřižené vlasy, svázané do tlustého copu, teď poputují do muzea. ■