Radek ze Svatby na první pohled je zamilovaný do mladičké kopie nevěsty Simony. Už ví, kde ji požádá o ruku

Radek s přítelkyní Klárkou Foto: archiv R. Stöbera

Citlivý sympaťák už s Klárou i bydlí, Radek dokonce své milé píše básně, jimiž se chlubí na sociální síti.

„Básně jsem psal už kdysi na střední škole, pak jsem to nějak opustil a teď po letech jsem se k tomu vrátil a baví mě to. Pokud se to líbí i lidem kolem, jsem jenom rád. Ale hlavně píši pro svoji zábavu a uspokojení uměleckých ambicí,“ řekl Super.cz Radek.

Ten se loni ženil v rámci televizní show, sňatek ale nebyl oficiální. Opravdové svatbě s Klárou by se časem nebránil, ač ještě není v plánu.

„Svatbu aktuálně nechystám, ale do budoucna bych se určitě nebránil náš svazek stvrdit u oltáře. Mám už i vymyšleno, kdy a kde ji požádám o ruku,“ prozradil.

Radek teď prožívá krásné životní období. Radost mu dělá přítelkyně i jeho oblíbené sportovní kluby.

„Daří se mi skvěle, s přítelkyní všechno běží suprově. Počasí snad už také bude jen lepší. A obchody a restaurace se pomalu začínají otevírat. Už se těším na teplé počasí, a až někam vyrazíme na výlet. I Slavia a Kladno mi dělají radost ve fotbale, respektive hokeji. Jsem teď v příjemné životní fázi,“ uzavřel s úsměvem optimista Radek. ■