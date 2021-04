Dokud se neopálí, do plavek nejde: Vypadám jako reklama na nanuky, tvrdí Sandra Pogodová

Sandra Pogodová Super.cz

Na jaro a slunce, které si bude užívat doma na terase, se už těší Sandra Pogodová (46). Po prodělaném koronaviru se herečka dává dohromady a brzy by chtěla začít zase s otužováním. Dokud se prý trochu neopálí, tak ale do plavek nejde.

„Teď jsem začala znovu dávat dohromady fyzičku, chodím ven, snažím se denně ujít aspoň 10 kilometrů, začínám tímhle a pomalu se vracím do procesu. Ale já, jakmile se trochu neopálím, tak do plavek nejdu, vypadám jako reklama na nanuky. To je teď konečná,“ svěřila se Super.cz herečka.

„Fakt vypadám jako Míša, ale bez toho hnědého čokoládového obalu. Mám naštěstí terasu, ta je zděná, není tam vidět a dá se tam opalovat nahá,“ svěřila se smíchem Sandra, kterou jsme potkali v Divadle Broadway na zkoušce kostýmů k muzikálu Láska nebeská. Po covidu, který měla před více než měsícem, už může mezi kolegy, ale stále se necítí fit.

„Já se teď dávám po covidu dohromady, 6. března mi skončila karanténa a byla jsem na tom fyzicky špatně. Chtěla jsem začít cvičit, ale mám teď mám problém s tím, že se stále zadýchávám,“ dodala herečka, která doufá, že brzy bude opět ve formě. ■