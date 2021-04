Nyklová z Ulice slavila 75. narozeniny. Jak to má s velkými mejdany?

Jaroslava Obermaierová Michaela Feuereislová

„Už léta bydlím mimo Prahu, takže jsem žádné návštěvy ani gratulanty nevítala. Jsem vlastně ráda, že platil ten zákaz opouštění okresů, měli jsme doma alespoň klid. Já nemám ty velké oslavy a radovánky ráda, nikdy jsem si na ně nepotrpěla,” sdělila pro Super.cz představitelka Vilmy Nyklové ze seriálu Ulice.

„Popřáli mi samozřejmě sousedé a známí tady z vesnice, bylo to v poklidu a bylo to fajn. Od rána jsem taky přijímala telefonické gratulace, takže mi skoro celý den zvonil mobil,“ dozvěděli jsme se od herečky. „Vzpomínám, jak mi kolegové uspořádali před 10 lety tajnou oslavu a místo toho, abych si ji užila, tak jsem z toho byla pěkně na nervy. Všichni se tehdy veselili a já pořád myslela na to, že musím ráno v 5 vstávat a točit Ulici,“ řekla herečka, která už má naočkované obě dávky vakcíny proti koronaviru.

„Musím upřímně říct, že jsem za to očkování ráda. Neměla jsem vůbec žádné bolesti, všechno to proběhlo úplně hladce. Ta druhá dávka, to byl takový dárek k narozeninám, se mi to hezky sešlo,“ sdělila herečka, která si do dalších let dala za úkol více odpočívat.

„Kdo má dům, tak ví, že práce je pořád hodně, ať je léto nebo zima. Už 15 let točím mou oblíbenou Vilmu Nyklovou v seriálu Ulice a v Divadle Broadway hraji v muzikálech Kvítek mandragory a Mýdlový princ. Práce mám naštěstí hodně, nemůžu si vůbec stěžovat,“ dodala závěrem.