Christina Aguilera zavzpomínala na začátky v showbyznysu: Nesnášela jsem být hubená, neměla jsem žádné sebevědomí

Christina Aguilera Profimedia.cz

„Když jsem začínala v showbyznysu, nesnášela jsem být hubená. Dodnes se nerada dívám na své staré snímky, hned si vzpomenu, jak jsem se cítila nejistá. Nikdy bych se nechtěla vrátit do doby, kdy mi bylo 20 plus. Nemáte žádné sebevědomí,“ rozpovídala se v rozhovoru pro magazín Health.

V 21 letech ale začala trochu nabírat. „Milovala jsem svoje křivky. Ocenila jsem, že mám zadek. Vždycky jsem říkala, že ženy jsou na pohled zajímavější než muži. S věkem se přestanete srovnávat s ostatními a ceníte si svého těla víc.“

Dnes už si rozhodně nedělá hlavu z toho, co si o ní ostatní myslí, a užívá si život naplno. „O tom je skutečná krása. Miluji se naparádit a obléknout na focení, ale když to všechno sundáte, musíte cenit i to, co vám zbude. Musíte se cítit dobře tak, jak se vidíte v zrcadle.“

Christina tráví lockdown s partnerem Matthewem Rutlerem a dětmi Maxem (13) a Summer (6). Dnes už se nebojí zpomalit, i když ji celý život pronásledují výčitky svědomí, pokud není v plném pracovním nasazení.

„Pracuji od sedmi let, a když nejsem v zápřahu, vyčítám si to. Od dětství mi to vštěpovali. Štvali nás proti sobě, bylo to zvláštní vyrůstat v takovém prostředí,“ zavzpomínala na dětství v showbyznysu.

Kvůli takovým zkušenostem a traumatu z dětství trpěla zpěvačka úzkostmi a depresemi a dodnes chodí pravidelně na terapie. ■