Bohuš Matuš s Lucinkou promluvili o svatbě: Kdo jim půjde za svědky a jak probíhají přípravy na den D?

„Je to za měsíc na 18. narozeniny Lucinky, před dvěma lety jsme si to slíbili, že se vezmeme na Lucky narozeniny, aby byla Matušová, je to skvělá holka a já si ji vybral jako životní partnerku,“ svěřil se Super.cz Bohuš Matuš, který si svou partnerku vezme v rodinném parku Krtkův svět, kam jsme se s nimi vydali. Zpěvák v parku už několikrát vystupoval a prostor se mu natolik líbil, že se rozhodl uspořádat svatbu právě tam. „Máme skvělé to, že máme kamaráda, který je tady majitelem a stará se tady o to. Budeme to mít buď venku, nebo tady v budově, která k parku patří,“ svěřil se zpěvák.

Jeho partnerka Lucie si samozřejmě po svatbě vezme jméno svého chotě. „Určitě a líbí se mi víc než to moje a těším se, až ho budu mít,“ svěřila se Lucka, jejich dcerka Natálka se jmenuje Matušová již od narození.

Pár už má také vybrané, kdo jim svatbu odsvědčí. „Jako svědka budu mít mého oblíbeného producenta doktora Františka Janečka, před lety jsem mu říkal, že až se budu jednou ženit, že bych ho chtěl za svědka, a pan doktor souhlasil. Pak tady budu mít i producenta Oldu Lichtenberga, kterého mám taky rád a pomáhá mi v kariéře,“ prozradil nám Bohuš Matuš, kterého trápí, že kvůli pandemii koronaviru nemůže pozvat více lidí.

„Opravdu tady bude jenom pár lidí, ti nejbližší, je zatím dovolených jen 15 lidí. Chtěli jsme to mít velké, protože tady na to je prostor. Ale člověk míní a osud mění. Pak bude oslava, kde lidí může být víc, ale při obřadu maximálně 15 lidí a nechceme dělat problémy paní matrikářce,“ svěřil se zpěvák, jehož přítelkyně nám prozradila, kdo půjde za svědka jí.

„Mně půjde za svědka úžasná zpěvačka Monika Sommerová, kterou moc miluji a je to skvělá kamarádka,“ řekla nám Lucinka a Bohuš Matuš dodal: „Chtěli bychom pozvat všechny, ať se nezlobí ti, které nepozveme, ale není to možné. Budu se ženit jenom jednou v životě a je to veliká věc pro mě a hrozně mě to mrzí, že tady nemůže být víc lidí,“ svěřil se budoucí ženich. ■