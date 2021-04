Luxusní krbová kamna za luxusní ceny

Závidíte známým, kteří mají doma krb a mohou si v jeho blízkosti užít tepla a jedinečné atmosféry? Není nic jednoduššího než si taky nějaký pořídit. Jen si představte tu pohodu, když se po návratu z práce usadíte do křesla s hrnečkem čaje a knížkou, a lenošíte za doprovodu praskání dřeva.

Krbová kamna mají v našich domácnostech své místo

Ještě donedávna byla krbová kamna výsadou novostaveb a jen pár dalších vyvolených. Zbytek topil plynem, elektřinou nebo uhlím. Dneska je tomu jinak, stále víc lidí objevuje pozitiva vytápění pomocí krbových kamen. V čem hlavně spočívají?

Asi nejsilnější argument pro pořízení kamen je atmosféra, kterou dokáží navodit, pak taky cena za topivo a v případě peletových krbových kamen taky vlastní pohodlí. Kamna na pelety si totiž sama přiloží, jsou téměř bezúdržbová a můžete je klidně ovládat i na dálku.

Důležitý je typ a hlavně výkon

FOTO: QUENYA technologie

Jak si vybrat ta nejlepší a zároveň nejkrásnější kamna?

Jak už to tak bývá, vybrat si kamna neznamená zvolit barvu a styl. Důležitý je také typ a hlavně výkon krbových kamen.

Odpovídající výkon kamen je důležitější než design

Nejdůležitější krok při výběru kamen je zvolit kamna s odpovídajícím výkonem.

Krbová kamna se zbytečně velkým výkonem , který neodpovídá tepelným ztrátám vytápěného prostoru, budete po dosažení požadované teploty tlumit razantním přivíráním přívodů spalovacího vzduchu, dojde k nežádoucímu spalování a zvýšení obsahu CO ve spalinách. Navíc se budou znečišťovat dvířka a provoz kamen bude nehospodárný.

, který neodpovídá tepelným ztrátám vytápěného prostoru, budete po dosažení požadované teploty tlumit razantním přivíráním přívodů spalovacího vzduchu, dojde k nežádoucímu spalování a zvýšení obsahu CO ve spalinách. Navíc se budou znečišťovat dvířka a provoz kamen bude nehospodárný. Krbová kamna s nízkým výkonem zase nedokáží prostor vytopit, budeme mít tendenci po nich chtít víc, než mohou zvládnout. Nejenže se zvedne spotřeba paliva, ale taky se sníží životnost kamen.

Náš tip: Nechte si vypočítat optimální výkon kamen dřív, než si je pořídíte.

Nechte si vypočítat optimální výkon kamen dřív, než si je pořídíte

FOTO: QUENYA technologie

Jaký typ kamen preferujete?

To záleží! Co od kamen očekáváte? Co jste schopni obětovat? Když si pořídíte krbová kamna, počítejte s tím, že budete shánět dřevo, řezat ho, štípat a taky ho musíte uskladnit na suchém místě.

Navíc je třeba pravidelně přikládat, takže vás čeká ještě transport dřeva ke kamnům a následně taky jejich čištění. Odměnou za to, že tohle všechno podstoupíte, bude opravdové teplo domova. Z čeho můžete vybírat?

Krbová kamna, která se stanou funkčním doplňkem i pěkným designovým kouskem. Podle toho, která si vyberete, vytopí celý byt, ohřejí vodu (v případě krbových kamen s výměníkem).

Kachlová kamna, která sluší jak venkovskému stavení, tak modernímu interiéru. Jejich roztopení sice chvíli trvá, ale hřejí i dlouho poté, co oheň vyhasne. Zavzpomínejte na letní prázdniny u prarodičů.

Nechcete štípat dříví? Nebojte, jde to i bez toho. Jak? Pořiďte si peletová kamna!