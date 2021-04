Poznali byste ho? Mrkněte, jak dnes vypadá fešák z Tak jde čas a gentleman Maxwell z Chůvy k pohledání

Charles Shaughnessy v Tak jde čas Profimedia.cz

Samotný seriál se ostatně vysílal v USA už od 60. let. Další rolí, kterou si čeští diváci jistě pamatují, je šarmantní vdovec Maxwell Sheffield v seriálu Chůva k pohledání. Příběh se točí kolem temperamentní chůvy tří dětí Fran Fine, jež se postupně stane nedílnou součástí rodiny. A jak už to tak bývá, do osamělého vdovce se chůva zamiluje, ale než vše skončí svatbou, ještě to řadu dílů potrvá…

Charles Shaughnessy je i nadále aktivním hercem a jak je vidět, stárne s grácií. I po šedesátce je to šarmantní muž, jenž se neustále udržuje ve formě. Naposledy si zahrál prince Charlese v romanticky laděném snímku Harry & Meghan: Becoming Royal, který by asi ve světle současné situace mezi Harrym a královskou rodinou byl natočen trošku jinak. Na to, jak se Charles Shaughnessy změnil, se podívejte v galerii. ■