Královna (✝88) české dechovky vynikala i jako modelka a tanečnice. A jak to měla s muži? Vdávala se třikrát!

Zorka Kohoutová Profimedia.cz

Úspěch za velkou louží

V případě této zpěvačky se nemusíme omezovat jen na český rybníček. Byla tak dobrá, že prorazila dokonce v Německu a vystupovala také v USA, kde zpívala nejen pro krajany, ale i pro rodilé Američany. A měla tam velký úspěch. V New Orleans ji dokonce oslovil manažer Barbry Streisand (78) a nabídl jí angažmá v New Yorku, což ale kvůli mladšímu synovi odmítla. Zorka Kohoutová také naučila americkou kapelu, jak správně hrát Vejvodovu Škodu lásky, kterou si za války přivlastnil každý národ, a v USA ji znají jako Roll Out The Barrels.

Vynikala i jako modelka a tanečnice

Talentovaná zpěvačka byla dlouhou dobu nesmírně vitální, ještě v 80 letech bez problémů zvládala schody do svého podkrovního bytu v pátém patře. Někdy několikrát denně, a to i s nákupem. Je také třeba zmínit, že byla nesmírně pohledná.

V mládí pracovala jako fakturantka v prestižním módním salónu Šoršová, ovšem její půvab jí otevřel cestu i na módní přehlídky, kde předváděla aktuální kolekce. Její hlavní parketou byl ale zpěv a jednu dobu také tanec – jako členka tanečního Styl klubu se s partnerem Josefem Kubrem účastnila mnoha soutěží a získali řadu cen.

Tři manželé, tři rozvody

Atraktivní tvář byla zcela jistě jedním z důvodů, proč se Zorka Kohoutová ocitla před oltářem celkem třikrát. Jejím prvním mužem byl herec Otto Kinský (✝75), vztah ale dlouho nevydržel. Zpěvaččiným druhým manželem byl známý skladatel a dirigent Karel Valdauf (✝68), který pro ni složil mj. i slavnou písničku Pod jednou střechou. Vzali se v roce 1961 a v soukromí i v pracovní oblasti se jim dařilo skvěle – Kohoutová se stala matkou dvou synů a nejúspěšnější sólovou zpěvačkou dechové hudby.

Bohužel, ve společném životě to začalo časem skřípat, manželství skončilo v roce 1971 rozvodem, a logicky skončila i spolupráce na poli uměleckém. Po rozvodu s Valdaufem založila Kohoutová vlastní kapelu Kutilka, která si okamžitě získala velkou přízeň publika. Odezva byla mimořádná nejen doma, ale i v zahraničí – kapela účinkovala v celé řadě evropských zemí. Působil v ní i zpěvaččin třetí manžel, o 16 let mladší hudebník Jaroslav Vaňátko (✝37), ale ani toto manželství nevydrželo.

Dechovka žije dál

Kohoutová od počátku 60. let spolupracovala také s Josefem Zímou (88). K jejím dobrým přátelům patřili Vladimír Menšík (✝58), Václav Neckář (77), Yvetta Simonová (92), Dagmar Havlová (68), Judita Čeřovská (✝72) a mnoho dalších osobností z umělecké branže. Zpěvaččina diskografie čítá více než 130 desek, které nahrála pro tuzemské i zahraniční nahrávací společnosti.

Dechovce se už mnohokrát předpovídal zánik, ale škarohlídům to nikdy nevyšlo. A stále jsou u nás místa, kde je dechovka přirozenou součástí života celé obce, a nemají s ní problém ani mladí, kteří rádi přijdou na zábavu nebo na vesnický bál. Jaký na to měla názor Zorka Kohoutová? „Říkalo se, že dechovka nepřežije rok 2000. Není to pravda – dechovka žije dál, ale musí se jí dát příležitost,“ řekla zpěvačka, která by 16. dubna oslavila 90. narozeniny. ■