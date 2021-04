Adam Mišík už je z nemocnice doma. Proč mu ochrnula část obličeje?

Adam Mišík už je z nemocnice doma. Foto: archiv FTV Prima

Když nyní herce a zpěváka propustili z nemocnice, tak pro Super.cz promluvil o boji s infekční nemocí. „Už jsem naštěstí v pořádku,“ svěřil se nám Adam.

Přestože média spekulovala o tom, že Mišík trpěl boreliózou po kousnutí klíštěte, mladý umělec tuto diagnózu popřel. „Borelióza to nebyla, ale nechci být konkrétní, o co přesně šlo. Není to ani důležité. Lidé mají horší starosti, než mou nemoc. Naštěstí to byla jednorázová záležitost, infekce se dostala do hlavy a to bylo dost nepříjemné. Není to ale nic definitivního,“ říká Adam.

Syn slavného otce Vladimíra Mišíka má od lékařů zatím nařízený klid. Pomalu ale už v domácím prostředí začíná pracovat. „Jsem mladý a tělo se z toho dostalo snadno. Dávám si jen klid od nějakého sportování,“ říká Adam a dodává: „Jsem rád, že můžu doma skládat, píšu do šuplíku. Za půlrok, kdy jsem zavřený doma, jsem toho stihl dost napsat. S mým projektem HILLS 97 chystáme nové věci a já se na to těším,“ uzavřel Adam Mišík. ■