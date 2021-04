Twerkující Eva Burešová v reklamě na živočišné uhlí a tampony? Přisprostlý moderátor dostal herečku do úzkých

Eva Burešová byla hostem „snad nejšílenější talk show všech dob“. Video: Prima Cool

Na televizních obrazovkách by se mohla objevit „snad nejšílenější talk show všech dob“, jak ji Prima Cool prezentuje: Nečum na mě show. Jde o spolupráci televize s DJ Roxtarem aka Dominikem Turzou, který v ní nechá za pultíkem ožít svého plyšového delfína Adolfeena. O osudu mají rozhodnout diváci hlasováním.

Hostem pilotního dílu, který je k vidění na Youtube, byla herečka Eva Burešová a řeč přišla např. na to, kdo v karlínském divadle nejhůř zpívá, jestli mezi kolegy dochází k flirtování nebo zda mamince malého syna nezbyla nějaká zpracovaná placenta na ochutnání. „Už jsem to všechno slupla,“ smála se Eva.

Humor ji pak střídavě přecházel, když měla na přání sprostého maňáska zatwerkovat a zahrát natáčení bizarních reklam na živočišné uhlí nebo tampony. Jak si s tím poradila, se podívejte sami.

Adolfeen se stal populárním během první vlny koronavirové pandemie v březnu 2020, kdy Turza vydal song Corona Firus. Loni v prosinci pak vyšlo album Je mi to jedno. V minulosti na sebe upozornil např. účastí v Talentmanii. V posledních letech bojoval se závislotmi na alkoholu a drogách. „13. února to bude rok, co jsem čistý,“ svěřil Super.cz. ■