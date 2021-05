Svatební šaty na sebe oblékne už potřetí: Zpěvačka Gudasová měla s hvězdným hokejistou totiž dvě veselky

Karolina Gudasová Neuvirthová Super.cz

„Vdávala jsem se dokonce dvakrát, ale za stejného muže. Jednou jsme měli svatbu na radnici a jednou u moře. A teď to bude znovu. Těším se na to, protože jsem se ještě na jevišti nevdávala,“ svěřila se Super.cz zpěvačka na kostýmové zkoušce muzikálu Láska nebeská, kam si odskočila z domu, kde nyní s dětmi Emilkou a Marečkem tráví většinu času.

„Jsme pořád doma, naštěstí máme domeček. Byli jsme na dovolené u moře, protože jsme dětem chtěli dopřát trochu normálnějšího života,“ svěřila se zpěvačka s tím, že se rozhodně doma nenudí. „Teď jsme si pořídili žížaly. Máme morčátka, rybičky a teď jsme dostali 500 žížal, protože je prý žížalí moč nejlepší na naši zahrádku, takže teď krmíme i žížaly, jsme raději pěstitelé než chovatelé,“ svěřila se zpěvačka, která také vystupuje pro děti s projektem Karol a Kvído.

„Připravuji druhé a třetí CD, to druhé bude s moderními písničkami a to třetí bude s cimbálovou muzikou, lidové české písničky. Budeme točit další klipy a já doufám, že budeme mít koncerty. Písničky pouštím svým dětem dřív, než jsou hotové, protože na nich zkouším, jestli to funguje a jestli se jim to líbí,“ dodala Karolina, která už se těší před publikum. ■