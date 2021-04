Pavlína Pořízková (56) se za nahé tělo nestydí. Takhle odvážně pózovala na obálce slavného magazínu

Obálku Vougue zdobila Pavlína několikrát. Takto odvážně pózovala ale poprvé. Foto: Super.cz/Vogue CS/Marie Tomanová

Se svou nahotou si pohrává díky sociálním sítím. Nyní se nahá Pavlína Pořízková (56) dostala až na obálku česko-slovenského vydání módní bible. Do aktuálního čísla Vogue si ji vybral český tým a obálka legendární supermodelky oblečené jen do transparentního body budí senzaci.

Šestapadesátiletá rodačka z Prostějova zdobí květnové vydání magazínu, které je věnované času a zrání. To konvenuje s modelčiným aktuálním postojem. Pavlína se nebojí říct nahlas myšlenku, že milovat své tělo by se mělo v každém věku.

„Vydání není o stárnutí, ani o anti-age, chtěli jsme ukázat, že krása s věkem nesouvisí, že s věkem nemusíte bojovat, a že mládí je mnohdy přeceňované," řekla Super.cz šéfredaktorka československého Vogue Andrea Běhounková.

Pavlína se na svém instagramovém profilu velmi otevřeně vyjadřuje k nejrůznějším tématům, včetně toho, kolik je jí let, co se děje s jejím obličejem i tělem, a také k předsudkům, které zrání přináší. „Původně jsem ji poprosila, aby nám napsala na toto téma text, protože kromě toho, že je úspěšná modelka, je i skvělá spisovatelka. Pavlína mě ale odmítla s tím, že už mě se stejným zadáním předběhla Anna Wintour a článek vzniká pro americkou edici Vogue. A tak jsme se rozhodli Pavlínu vyfotit,“ popsala genezi vzniku Běhounková.

Ke spolupráci s českým týmem nebylo třeba Pořízkovou dlouho přemlouvat. „Buďto Pavlína řekne ano, protože to dělat chce, a pokud odmítne, vždy to je s jasným a nezpochybnitelným zdůvodněním,“ říká šéfka českého Vogue.

S nápadem fotit u Pavlíny doma přišel kreativní ředitel Jan Králíček. „Pavlína si loni prošla poměrně složitým životním obdobím, a to nejen kvůli lockdownu. Na podzim 2019 ovdověla a loni se musela se vystěhovat z domu, kde strávila velkou část života. Paradoxně se přestěhovala do bytu na Manhattanu, který sousedí s bytem, ve kterém bydlela, když se přistěhovala v devatenácti letech do New Yorku. Poprosila jsem ji, zdali bychom ji mohli v jejím novém domově navštívit a strávit s ní jeden den. Pavlína souhlasila a myslím, že si focení s Marií Tomanovou, českou fotografkou žijící v NY, velmi užila,“ říká Běhounková.

Pořízkovou prý upřímně překvapila volba fotografie vybrané na obálku. „Byla jí nadšená, ale nevěřila, že je v dnešní době ještě možné otisknout snímek téměř nahé ženy na cover časopisu. Předpovídala, že obálka vyvolá skandál, ale zatím to vypadá “jen” na obrovskou senzaci,“ dodává Andrea Běhounková. ■