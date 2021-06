Chce být jako Karel Gott: Vedle zpívání začal Marian Vojtko i malovat, dá své obrazy i do prodeje?

Marian Vojtko a Leona Machálková Super.cz

„Po vzoru mého vzoru, což byl Karel Gott. Ten krásně zpíval, což se mi asi nikdy nepodaří, ale mám na repertoáru i jeho písně. Fascinovalo mě vždy, jak krásně maluje, a mluvil o tom, že je to takové uklidnění. Já jsem takový nervák a vždycky se s každým poperu, kdo mě naštve, takže jsem se dal na malování,“ svěřil se Super.cz Marian Vojtko, kterého tvorba obrazů uklidňuje.

Ze začátku to tak v ateliéru ale rozhodně nebylo. „Musím říct, že na začátku, jak mi to nešlo, tak jsem lámal štětce a nadával své lektorce. Ale postupem času, jak už jsem zjistil, jak to má fungovat, tak jsem spokojenější a musím říct, že kdo má nějaké nervy, ať se dá na malování, protože to uklidňuje,“ svěřil se zpěvák, který plánuje i vernisáž svých obrazů.

„Dávám to na sociální sítě a už chodí dotazy, kolik to stojí, na podzim bych chtěl udělat vernisáž. Myslím ale, že zatím všechny, které jsem namaloval, už jsou zabrané, moje fanynky asi chtějí, abych jim visel u nich doma,“ řekl Marian, kterého jsme potkali v divadle na zkoušce s Leonou Machálkovou.

Společně totiž připravují sérii koncertů, se kterou by chtěli už během prázdnin vyjet před publikum. „Máme takový krásný projekt, Hvězdné duety se to jmenuje, je to o nás dvou a krásných českých a světových duetech. Vybrali jsme jich celou škálu,“ prozradil Vojtko. „Doufáme v léto, že to na open air bude možné, bude volno a lidi u toho budou moct i něco popíjet. Ty písně, co jsme vybrali, jsou krásné a záruka kvality,“ řekl zpěvák, který doufá, že už brzy zapěje i svým fanouškům. ■