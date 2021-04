Legenda Vladimír Šmicer oslaví s manželkou 25. výročí: Byla to láska na první pohled, svatbu si ale neužil

Vladimír Šmicer Super.cz

Kolem fotbalistů a hokejistů se vždycky točilo mnoho žen, nejčastěji modelek. Zdá se tedy až neuvěřitelné, že někteří z nich vydrží ve šťastném manželství dlouhá léta. Příkladem mohou být dva nejlepší kamarádi a fotbalové legendy Patrik Berger (47) (27 let v manželství) nebo Vladimír Šmicer (47), který s manželkou Pavlínou letos oslaví stříbrnou svatbu, tedy 25 společných let.

Bývalý fotbalista zavzpomínal, jak jeho svatba, která byla hektická, protože se konala během mistrovství Evropy ve fotbale, probíhala. „Bylo to v průběhu Eura 96, když jsem byl v reprezentaci, takže na ta výročí nezapomínám, asi budu muset letos něco připravit,“ prozradil Super.cz se smíchem Šmicer.

Přiznává, že to byl opravdu hektický den. „Museli jsme to stihnout kvůli tomu, že jsem se musel vrátit zpátky do Anglie. Bylo to dva dny před finále. No neužil jsem si tu svatbu, byl jsem na ní asi 3 nebo 4 hodiny. Ve 12 hodin jsem se ženil a ve 4 už jsem letěl speciálem zpět do Londýna,“ vzpomíná bývalý reprezentant.

S úsměvem tvrdí, že by si měl veselku nejspíš zopakovat, aby si ji konečně užil se vším všudy. „Mohli bychom udělat po třiceti letech repete,“ směje se. Alespoň si s manželkou Pavlínou udělali po dvaceti letech obnovu manželského slibu.

A čím ho krásná dcera bývalého fotbalisty Ladislava Vízka před lety oslnila? „Byla to láska na první pohled. Zahlídl jsem ji a hned jsem věděl, že ji chci poznat trošku víc. Hned jsem o ní přemýšlel a chtěl si s ní dát rande,“ romanticky zavzpomínal Vladimír Šmicer. ■