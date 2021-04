V roli modela fotbalovou legendu neznáte: Jak tráví Vladimír Šmicer pandemii a zdědily po něm děti sportovní talent?

Vladimír Šmicer Super.cz

„Snažím se sportovat, co to jde. Jezdím třeba na kole, chodím ven. Do práce moc nemůžu, protože mám hotely zavřené,“ svěřil se Super.cz Vladimír Šmicer, který je majitelem několika hotelů. Dodává, že jeho velkým koníčkem je golf, za kterým rád vyráží s kamarády třeba i na týden nebo deset dní.

Bývalý fotbalista má s manželkou Pavlínou dvě děti, dceru Natálii (21) a syna Jirku (17), zajímalo nás, jestli se po vzoru svého otce věnují sportu. „Holka ani ne, ale kluk hraje fotbal, ale není na takové té nejvyšší úrovni. Těším se na léto, protože mu bude 18, už bude hrát za chlapy, za béčko, takže si spolu i zahrajeme,“ říká s úsměvem.

Spolu s nejlepším kamarádem Patrikem Bergerem, Janem Kollerem a dalšími sportovci nafotili limitovanou kolekci triček, z jejichž prodeje půjde část výdělku na charitativní projekt Dobrý skutek. Jak se cítil v roli modela?

„Já si nemyslím, že jsme úplně modelové. Oblíkneme si trika a fotograf nám řekne, jak se máme postavit nebo smát, ale asi to není úplně naše role. Jsme spíš jako pomoc, abychom ukázali nějaké věci na sobě,“ svěřil se Super.cz Vladimír Šmicer. ■