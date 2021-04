Čtyřnásobný táta a hvězda Ulice otevřeně o adopci: Proč mu odborníci rozmluvili další děti?

Petr Vacek Super.cz

„Je to zajímavý, našim klukům to vůbec nevadí, protože Eliáš je studijní typ a je rád, že má na všechno klid, že se na to může soustředit. Ve škole dělají ostatní kravál a jeho to vyrušuje,“ překvapil Petr Vacek. Zato učitelé to mají podle něj mnohem náročnější.

„Jsou to svatí lidé, protože udržet tu bandu pohromadě a udržet pozornost... Když to vidím, tak si říkám: poklona. Jestli by měl někdo dostat metál, tak jsou to kantoři,“ míní herec, kterého jsme zastihli na natáčení talk show 7 pádů Honzy Dědka.

Se staršími dětmi, synem Jonášem a dcerou Hankou, které má s bývalou manželkou, se bohužel nyní vídat nemůže. Žijí v Belgii. „Často si voláme, a co je hrozně krásný, že ty moje dvoje děti se mezi sebou mají hrozně rády a taky se často kontaktují,“ raduje se.

Kromě herectví se Petr Vacek začal věnovat také režírování. Během pandemie jsou ale divadla zavřená, a tak práce výrazně ubylo. Našel si proto novou pracovní náplň.

„Potkal jsem jednoho kolegu, operního pěvce Romana Janála, který mi řekl, že dělá v domově důchodců kulturního referenta. Přišlo mi to úplně úžasný, tak jsem začal pomáhat v neziskovce. Poskytují psychologické služby dětem z dětských domovů, odborně pomáhají pěstounům a také dochází do rodin, kde hrozí odebrání dítěte,“ překvapil herec, který pro neziskovku dělá PR.

Dokázal by sám adoptovat dítě z dětského domova? „Uvažoval jsem o tom, ale přesně tahle parta odborníků mi to rozmluvila,“ vysvětluje herec a o důvodech se rozpovídal v rozhovoru. ■