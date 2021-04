Na Miss World s přírodními jedničkami neodletí! Historicky nejvyšší vítězka soutěže krásy jde pod kudlu

Karolína Kopíncová Foto: Archiv K. Kopíncové

"Mám velikost A, a podstupuji to zejména z estetického důvodu. Mám hodně úzký hrudník a širší boky. Moje postava bude mnohem souměrnější a proporčně vyváženější. A také kvůli práci. Často nejsem vhodná na plavky či svatební šaty, takže by mi to mohlo rozšířit i pole působnosti," řekla Super.cz Karolína.

Žádné velké balóny ale nečekejte. Karolína odletí na podzim do Portorika na historicky nejstarší soutěž krásy Miss World s většími dvojkami. "Přeju si malá, přirozeně vypadající prsa. Implantát bude mít velikost 275 mililitrů," dodala Kopíncová. ■