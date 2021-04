Proč si ve filmu Adéla ještě nevečeřela nezahrál ani Redford ani Kodet a kdo měl nejvyšší honorář?

Rudolf Hrušínský jako Ledvina ve filmu Adéla ještě nevečeřela Foto: Copyright Státního fondu kinematografie, Adéla ještě nevečeřela, Oldřich Lipský, 1978

Hlavním protagonistou příběhu je neporazitelný soukromý detektiv Nick Carter, který přijíždí do Prahy rozlousknout zapeklitý případ, s nímž si místní policie neví rady. Je sice dokonale připraven, ale postupně zjišťuje, že v Čechách chodí všechno trochu jinak než v Americe. Jeho společníkem je bodrý komisař Ledvina, který je stále při chuti, a amerického kolegu protáhne ze všeho nejdřív malebnými pražskými hospůdkami.

Komedie je nabitá skvělými gagy a hláškami i mnoha popkulturními odkazy. K jejímu úspěchu přispěla i kamera Jaroslava Kučery, kterému se podařilo výborně zachytit půvaby a atmosféru secesní Prahy. Film je rovněž poctou mnoha legendárním hospodám, pivu a v neposlední řadě i uzenkám…

Na place se sešla herecká elita

V komedii, která získala řadu ocenění u nás i v zahraničí, se zaskvěla řada výborných herců. V roli velkého detektiva to byl neodolatelný Michal Dočolomanský. Jeho českého kolegu Ledvinu hrál Rudolf Hrušínský. Nezapomenutelnou kreací Miloše Kopeckého byla postava zlosyna barona von Kratzmara.

V roli naivní Květušky excelovala Naďa Konvalinková, jejího dědečka, gymnaziálního profesora rostlinopisu a živočichopisu v. v., ztvárnil Ladislav Pešek. Ve filmu se objevila i sexbomba Olga Schoberová, která se jako první Češka svlékla pro Playboy, a na natáčení si odskočila z USA, kde tou dobou žila.

Carter musel číst carterovky

Brdečka s Lipským slavili velký úspěch ve světě už předtím s Limonádovým Joem. Proto je napadlo, že by do hlavní role amerického detektiva obsadili Američana. A mířili hodně vysoko – oslovili samotného Roberta Redforda. Hercův agent si ale přepočítal honorář z korun na dolary, a řekl rezolutně „Ne“.

Do role fešáka západního střihu se dobře hodil i Jiří Kodet. Ten se ale bohužel nevešel do již hotových kostýmů a šití nových nepřicházelo z finančních důvodů v úvahu. Roli proto nakonec získal charismatický Slovák Michal Dočolomanský, kterého do češtiny nadaboval František Němec.

Natáčení bylo pro Dočolomanského dost náročné, musel totiž každý den létat z Bratislavy do Prahy. Zpočátku se také nemohl „dostat“ do své postavy. Proto mu scenárista Brdečka poslal pár carterovek, aby se se svým hrdinou lépe sžil. Kuriózní je, že ve scéně, kde jako Nick Carter listuje v lexikonu mezinárodních zločinců, si prohlížel fotografie skutečných delikventů. Nejprve je vidět policejní fotografie českého vraha Františka Lukšíka a poté slavného australského zbojníka Neda Kellyho.

Nečekaný bonus pro Hrušínského

Největší honorář si z natáčení odnesl Rudolf Hrušínský. Na účtu mu přistálo více než 20 tisíc korun a k tomu dostal ještě zvláštní bonus. Během natáčení vznikla totiž fotka, kdy jako komisař Ledvina pije pivo. Ta se zalíbila řediteli jednoho pivovaru, který ji chtěl zařadit do podnikového kalendáře. Hrušínský souhlasil pod podmínkou, že dostane nějaké pivo k Vánocům. A tak mu před dům poslali rovnou celý náklaďák.

Zajímavost na závěr

Autorství Ukolébavky, která pokaždé spolehlivě probudí Adéliny chuťové buňky, bylo dlouho mylně připisováno W. A. Mozartovi. Jejím skutečným autorem byl ale německý lékař a amatérský skladatel Bernhard Flies (1770 – 1851).

Nestárnoucí komedii Adéla ještě nevečeřela je možné vidět opakovaně, protože se při ní vždycky spolehlivě pobavíte. Tentokrát budete mít příležitost 13. dubna na Televizi Seznam. ■