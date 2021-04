Hvězda Nekonečného příběhu prozradila, proč nezůstala u hraní: Na dveře nám klepali divní chlápci, vzpomíná

Tami Stronach Profimedia.cz

Tami Stronach (48) bylo teprve 10 let, když si zahrála v Nekonečném příběhu Dětskou císařovnu. Po úspěšném fantasy filmu ale u hraní nezůstala.

„Moji rodiče zkrátka nebyli stavěni na to, aby byli manažeři. Nedělali jsme to pro peníze a už vůbec ne pro slávu,“ uvedla v nedávném rozhovoru pro Vice.

„Myslím, že kdybychom se tehdy přestěhovali do LA a pomohli mi sehnat projekty, vyšlo by to, ale jako rodina jsme se nechtěli vydat touhle cestou.“

Tami, narozená v Íránu, se tak po natáčení vrátila do San Francisca. Fanoušci a hladoví producenti jí ale nedali pokoj. Nabízeli jí dokonce role, v nichž se měla svlékat.

„Pronásledovali mě divní chlápci, klepali nám na dveře a musela jsem jim opakovat, že nehodlám být ve filmu nahá, že nejsem Lolita,“ popsala.

Když později rozjela taneční a divadelní kariéru v New Yorku, Nekonečný příběh ve svém životopise ani neuváděla.

Nyní Stronach pobývá s manželem Gregem Steinbrunerem ve Skotsku, kde produkují snímek Man and Witch: The Dance of a Thousand Steps. Ve filmu se poprvé na kameře objeví také jejich desetiletá dcera Maya.

Tami jako Dětská císařovna v Nekonečném příběhu ■