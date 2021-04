Geny nezapřou: Anička Slováčková se svému bratrovi přiblížila i účesem

Anna a Felix jsou si podobní jako vejce vejci. Super.cz

Umělkyně, která má za sebou onkologickou léčbu a opět jí narostly vlasy, si užívá každou změnu, kterou může provést. „Vždycky jsem ráda experimentovala, dokud mé vlasy nebyly úplně zničené, nebo jsem je na hlavě měla. Jsem ráda, že po mnoha letech nemám žádné závazky, které by mě omezovaly v tom změnit barvu nebo střih, tak jsem toho využila,“ říká Slováčková.

Ta nyní nehodlá vlasy zkracovat, ale s barvou si její kadeřnice bude pohrávat. „Chtěla bych, aby to mělo víc odstínů fialové než tmavé. Chci ale, aby to narostlo. Až to bude delší, tak plánujeme krásný vzhled,“ říká Anička, která barvy mění ráda. „Už jsem byla tyrkysově zelená, růžová, zrzavá, duhová, moje kadeřnice Petra vždycky něco vymyslí. Máme už něco v plánu, ale zatím to neprozradím, aby mi to nikdo neukradl.“

Změny image zrcadlí i její náladu. „Nedávno se mě někdo ptal, jakou barvu má moje aura, a já jsem odpověděla, že fialovou. S mou kapelou jsme vydali cédéčko s názvem Aura. Tak jsem si řekla, že se do toho obuju i s vlasy. Až to v srpnu budeme křtít, tak snad bude fialová výraznější,“ říká Anna Slováčková. ■