Kam zmizela dětská hvězda z rodinných komedií? Kvůli pracovnímu zápřahu bojovala s podvýživou a musela na léčení

Alyson Stoner Foto: Profimedia/Twentieth Century Fox

Jako dětskou hvězdu si ji můžete pamatovat z komedií 12 do tuctu, tanečních snímků Let´s Dance nebo muzikálu Camp Rock. Účinkovala také například v klipech Eminema nebo Missy Elliot. Alyson Stoner (27) pak ale ze scény zmizela a dlouho o ní nebylo slyšet.

Herečka se nyní rozepsala o slávě v dětství v eseji pro magazín People, a jak už její titulek The Toddler to Trainwreck Industrial Complex napovídá, dětství strávené před kamerou nebylo vždy zalité sluncem.

„Škody, k nimž dochází v zákulisí průmyslu, jsou odborně cenzurovány. Vykreslí váš životní styl jako něco, k čemu máte vzhlížet, ale ve skutečnosti přihlížejí tomu, jak se váš život hroutí před očima,“ kritizuje showbyznys a apeluje na Hollywood, aby změnil svůj přístup vůči mladým hvězdám.

Stoner volá po tom, aby s dětmi na place byli odborníci na duševní zdraví, kteří by jim usnadnili „přepínání“ mezi emocemi. Podle ní by nejen přispěli k lepšímu mentálnímu stavu dětí, ale ty by se jim mohly svěřit i například v případě obtěžování. Dále upozorňuje, že jsou děti přepínány.

„Žádná z produkčních společností nedbá na to, co se s dětmi děje. Z placu jsem místo oběda šla na rozhovor, pak trénovala několik hodin, vynechala večeři a pozdě večer jela na další zkoušky,“ popsala svůj běžný den ve 12 letech, kdy se většina jejích vrstevníků zaobírala pouze školou a vztahy s kamarády.

„Když se to vezme kolem a kolem, jejich práce je doručit výsledný produkt včas a nepřekročit rozpočet, ne dělat někomu chůvu,“ uznala. „Jsou to agenti, kdo se vás snaží přesvědčit k emancipaci, abyste mohli pracovat víc hodin denně,“ dodala.

„Moje tělo bylo podvyživené a chronicky stresované, z čehož se později vyvinuly problémy s příjmem potravy a adrenální vyčerpání,“ popsala, jak se na ní zápřah podepsal.

V 17 letech Alyson vyhledala odbornou pomoc. „Zármutek, stres a trauma mě přiměly nastoupit do léčebny navzdory nesouhlasu mého týmu. Stále mi posílali scénáře, i když jsem byla hospitalizovaná. Nebyla jsem tam kvůli drogám nebo alkoholu, ale protože jsem byla podvyživená a odvažovala jsem se upřednostnit vlastní zdraví,“ popsala momenty, kdy se rozhodla vzít osud do vlastních rukou.

Herečka je také spoluzakladatelkou nadace Movement Genius na podporu mladistvých a vyzývá veřejnost, aby věnovala pozornost problematice nezletilých v zábavním průmyslu. ■