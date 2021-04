Režisér Zelenka dozkoušel jeden muzikál a už má připravený další. Kdy chce dílo představit publiku?

Zdeněk Zelenka Super.cz

„Máme takovou představu, že když epidemiologická situace dovolí, tak bychom rádi v červnu odehráli pár charitativních představení pro zdravotníky. Jinak kdyby to nevyšlo, tak bychom rádi měli v září generálky s publikem a 30. září bychom to slavnostně pustili do světa,“ svěřil se Super.cz Zdeněk Zelenka, který si před napsáním muzikálu Láska nebeská musel naposlouchat celý repertoár Waldemara Matušky.

„Když jsem to začal koncipovat, musel jsem vytipovat písně a pak na tom postavit příběh. Já jsem si musel poslechnout téměř celou tvorbu Waldemara Matušky a velmi pracně si ty dějové písničky vybrat a vymyslet na to děj. Samozřejmě jsem se snažil vybrat ty největší hity. Ale říct, která se mi nejvíc líbí, to nejde,“ prozradil Zdeněk Zelenka, který už má připravenou další inscenaci.

„Mám napsané ještě dva muzikály, jeden je hotový včetně hudby, je to velký příběh. Je to o českém starostovi Chicaga ve 30. letech, který byl jedním z protihráčů Ala Caponeho a skončil tak, že byl zastřelený,“ dodal režisér. ■