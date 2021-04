Sexy modelka spodního prádélka šla do plavek a oznámila těhotenství. Poznali byste to na ní?

Devon Windsor Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Fanouškům teď ukázala svou sexy postavičku v plavkách a rovnou oznámila, že čeká miminko! Pokud by to u fotky nenapsala, nebylo by to ani poznat. Dítě čeká s obchodníkem Jonathanem Barbarou, kterého si vzala před dvěma lety.

Sto osmdesát centimetrů vysokou krásku objevila pro modeling fotografka Suzy Gorman už ve čtrnácti letech. Po ukončení střední školy v St. Louis se Devon přestěhovala do New Yorku, kde se profesi modelky začala věnovat naplno.

Její jméno je spojováno s takovými značkami, jako je Prada, Love Moschino, Max Mara, Balmain či Jean Paul Gaultier. Atraktivní blondýnka se teď těší na mateřské radosti a starosti. Kariéru modelky ale na hřebík rozhodně nepověsí.

Řada jejích kolegyň se na přehlídková mola vrátila i po několika dětech a vždy byly ještě o něco půvabnější. Za všechny jmenujme například Brazilky Gisele Bündchen (40) ču Alessandru Ambrosio (40). ■