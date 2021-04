Kevin ze Sám doma se stal poprvé otcem! Chlapečkovi dali rodiče dívčí jméno, důvod vás dojme

Macaulay Culkin a Brenda Song se stali rodiči. Profimedia.cz

Macaulay Culkin (40) už rozhodně nebude doma sám. S partnerkou Brendou Song totiž přivítali přírůstek do rodiny. Jejich mluvčí potvrdil, že se 5. dubna stali rodiči.

Brenda přivedla na svět chlapce Dakotu Song Culkina, který vážil necelá tři kila. Celé těhotenství, stejně jako porod, se jim podařilo ututlat. Drobečka pojmenovali po hercově zesnulé starší sestře, kterou v roce 2008 srazilo auto.

Rodičům i miminku se daří dobře, hvězdný pár vydal pouze krátké prohlášení: „Jsme přešťastní.“

Herci tvoří pár od roku 2017, zpočátku vztah ale neprožívali na veřejnosti. O pár let později Culkin už neskrýval, že by s partnerkou chtěl potomky. „Tahle je dobrá, takže jí pravděpodobně brzy udělám děti. Rozhodně dost trénujeme,“ uvedl v podcastu The Joe Rogan Experience.

A jeho ambice nejspíš sdílela i Song, která se o Culkinovi rozepsala na sociálních sítích. „Mohla bych psát donekonečna, jak jsi úžasný, milý, milující, oddaný, upřímný a vtipný a jak jsem vděčná, že s tebou sdílím život,“ popřála mu v srpnu ke 40. narozeninám. ■