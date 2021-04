Koučka Tváře v únoru prošla covidem, následky pociťuje doteď: Pro odmítače má jasný vzkaz!

Linda Finková Super.cz

„Já jsem koronáč měla v únoru, bylo mi fakt docela blbě a špatně se mi dýchalo. Ale nestěžuji si a nic nevykřikuji. Ale vadí mi lidí, kteří říkají, že to nic není, protože to není pravda,“ svěřila se Super.cz zpěvačka a koučka z show Tvoje tvář má známý hlas.

„Já jsem úplně zdravý člověk a fakt jsem byla jako hadrová panenka. Nikdy jsem to nezlehčovala, náhubek nosím, nikoho neprovokuji, nechodím na demonstrace a prostě ho nosím, a ať si všichni políbí. A kdo není obezřetný a ohleduplný k ostatním, tak ať mi taky políbí,“ vzkázala Finková, která ještě nyní pociťuje, že její kapacita plic není taková jako před nemocí.

„Zpívá se mi špatně, hlasivky mám v pohodě a nemůžu se pořádně nadechnout. Už je to dva měsíce, a když se pořádně nadechnu, tak pořád ještě strašně kašlu. Má to takový dopad, že je člověk hodně unavený, ale mráz kopřivu nespálí a já to dám,“ prozradila zpěvačka, kterou jsme potkali na kostýmové zkoušce muzikálu Láska nebeská.

Na dovolenou rozhodně nepomýšlí. „Nechci jezdit k moři a vybírat destinaci, kam se teď smí, mám sounáležitost s národem. Když se teď nikam nesmí, tak mi přijde blbý, že bych posílala fotky a chlubila se, kde jsem. To se mi moc nelíbí, když to někdo dělá. Takže jsem doma na zadku a chodím do práce. My se máme doma rádi, nehádáme se a mám naštěstí zahrádku a barák,“ dodala zpěvačka. ■