I princ Harry napsal dojemnou vzpomínku na zesnulého dědečka: Děkuji ti, že jsi byl vždy sám sebou

Princ Harry Profimedia.cz

„Můj dědeček byl muž svého postavení, úctyhodný a se smyslem pro humor. Byl autentický, měl bystrou mysl a dokázal si získat pozornost celé místnosti díky svému šarmu, a také proto, že jste nikdy nevěděli, co řekne příště,“ uvádí ve svém prohlášení Harry, který se v neděli přesunul do rodné země kvůli pohřbu.

„Navždy na něj budeme vzpomínat jako na nejdéle žijícího chotě monarchy, vyznamenaného příslušníka armády, prince a vévody. Pro mě, jako pro většinu z vás, kteří ztratili svého blízkého nebo prarodiče za poslední rok plný bolesti, byl to můj dědeček: mistr grilování, legenda ve škádlení se špetkou drzosti, kterou si udržel až do konce,“ zavzpomínal na svého dědečka mladší princ.

„Po 73 let manželství byl oporou jejího veličenstva s bezkonkurenční oddaností. Mohl bych pokračovat dál a dál, ale vím, že právě teď by nám všem řekl s pivem v ruce: No tak s tím už pohněte,“ snažil se Harry v závěru svého dopisu lehce odlehčit těžké loučení.

„V podobném duchu bych tedy chtěl říct: Dědečku, děkuji ti za tvou službu, oddanost babičce a za to, že jsi byl vždy sám sebou. Budeme tě nesmírně postrádat a vždy na tebe budeme vzpomínat – nejen náš národ, ale celý svět. Meghan, Archie a já (stejně jako tvá budoucí pravnučka) pro tebe budeme mít v našich srdcích vždy zvláštní místo.“

Své prohlášení pak zakončil slovy „Per Mare, Per Terram“ (latinsky Mořem i zemí), což je moto královské námořní pěchoty. Jak Philip tak Harry byli jejími kapitángenerály (ceremoniální funkce vrchního velitele královské námořní pěchoty). ■