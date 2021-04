Svatba a děti? Partnerka Jaromíra Jágra promluvila o své představě budoucnosti. Mnohé překvapí

Svěřila se nám se svou ideální představou o veselce. Super.cz

„Někdy v mých sedmnácti letech se mě někdo zeptal, kde se vidím za deset let, a já jsem odpověděla, že bych už chtěla mít rodinu. Já ale dnes ve svém životě nic neplánuju a nepřemýšlím o tom, že bych chtěla rodinu a děti. Já teď vše nechávám plynout, jak život přichází,“ řekla Super.cz Dominika v rozhovoru během focení kolekce Beaty Rajské (58).

Představa svatby ji ale rozhodně neděsí. „Jediné, co si představuju, je, že by svatba byla někde na pláži. Jen já a ženich. Tím to končí. Že bych si vybírala šaty nebo prstýnky, tak to neplatí,“ usmívala se pohledná brunetka. ■