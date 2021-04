Princ William vzpomíná na dědečka: Dojemná slova i snímek, kterým je doprovodil, vás vezmou za srdce

Vévoda a vévodkyně z Cambridge Profimedia.cz

Prohlášení princ začal připomenutím služby, kterou princ Philip prokazoval své zemi a Commonwealthu, manželce a královně Alžbětě II. a celé rodině.

Další slova už byla neformálnější. Vévoda vzpomínal na dědečkovu podporu v dobách dobrých i zlých, napsal o vděku, který cítí za to, že jeho rodina měla možnost prince Philipa poznat, a nezapomněl zmínit ani jeho legendární smysl pro humor.

„Jsem velmi vděčný, že má žena měla tolik let, aby poznala mého dědečka, a za laskavost, kterou jí projevoval. Nikdy nebudu brát jako samozřejmost vzácné vzpomínky svých dětí na pradědečka, který je přijel vyzvednout kočárem, kdy na vlastní oči viděly jeho nakažlivý smysl pro dobrodružství stejně jako škodolibý smysl pro humor,“ uvedl princ.

„Můj dědeček byl mimořádný muž patřící k mimořádné generaci. Catherine a já budeme pokračovat v tom, co by chtěl, a budeme i v následujících letech podporovat královnu. Děda mi bude chybět, ale vím, že by chtěl, abychom pokračovali v práci,“ dodal princ William. ■