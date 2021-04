Příběh jako z romantického filmu: Alžběta II. se do Philipa (✝99) zamilovala ve 13 a na jiného muže se nikdy nepodívala

Philip a Alžběta II. po svatbě Profimedia.cz

Když se poprvé setkali, bylo mu 19, byl vysoký a velmi pohledný s blond vlasy. Philip byl zdvořilý, ale nevěnoval Alžbětě zvláštní pozornost. Přece jenom byla o dost mladší. Alžběta se do něj ale už tehdy zamilovala, jak potvrdila oficiálnímu životopisci svého otce Johnu Wheeleru-Bennettovi.

Vše se zlomilo na Vánoce 1943, když Philip strávil svátky ve Windsoru. Sedmnáctiletá Alžběta měla oči jenom pro něj a velmi se sblížili. V létě toho roku ho pak pozvala na tři týdny do Balmoralu. Někdy během té doby ji požádal o ruku.

V lednu následujícího roku královna Marie, babička Alžběty, sdělila své blízké přítelkyni, že je její vnučka už 18 měsíců zamilovaná do Philipa, ale její rodiče chtějí se zásnubami počkat. Alžběta a Jiří Philipa zpočátku neschvalovali a chtěli, aby jejich dcera nabyla zkušenosti, než se zaváže. Ona ale byla neoblomná.

Philipovi bylo 25, když se po válce vrátil do Anglie, v uniformě byl velmi atraktivní a ženy se za ním otáčely, kudy chodil. Oficiálně se zasnoubili v létě 1946. Zásnuby pak oznámili v lednu následujícího roku.

Někteří si mysleli, že pokud jsou do sebe tolik zamilovaní, měli by to dávat víc najevo. Philip s Alžbětou se ale ochotně účastnili všech společenských akcí, jako by ani na chvíli nechtěli být sami. A na veřejnosti své city na odiv nedávali. Královna ovšem nikdy emoce veřejně neprojevovala. Její klidná, stoická povaha byla dokonalým kontrastem k princově hyperaktivitě.

Jak jednou řekl jeden z jejích hlavních soukromých tajemníků: „Princ Philip je jediným mužem na světě, který s ní jedná jako s obyčejným člověkem. On jediný totiž může." ■