Nahoře má prý 3 kila, ale vidět to není: Muzikálová kráska předvedla dokonalou figuru v mini

Alžbeta Bartošová Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

„Přibrala jsem asi 3 kg a už se snažím vrátit se zase do formy, ale upřímně mi to teda nepřijde jako něco, na co se zaměřuji, mám jiné priority, ale samozřejmě se chci cítit dobře,” svěřila se Super.cz Betka, na které kila navíc rozhodně nejsou vidět. „Momentálně jsem vysadila sladké a je to teda pro mě trochu týrání, ale snažím se vydržet, jinak stále se snažím ráno cvičit jógu a posilovací cvičení na celé tělo. Stále s přítelem využíváme to, že nehraji, a snažíme se, jakmile to jde, trávit čas v přírodě turistikou,” řekla Bartošová, která si zkoušku kostýmů užívala.

„Kostýmy jsou moc hezké a cítím se v nich dobře. Hlavně v těch celých flitrovaných šatech. Když jsem si je oblékla, měla jsem hned chuť jít někam na večírek. Snad už brzy,” prozradila zpěvačka, která se v muzikálu z hitů Waldemara Matušky představí i ve svatebních šatech. „Jsem zadaná, ale o svatbě zatím nepřemýšlíme. Láska nebeská bude, tuším, už čtvrtý muzikál, ve kterém budu nevěstou,“ řekla s úsměvem zpěvačka, která nyní tráví hodně času ve své domovině.

„Aktuálně mám práci na Slovensku. Točím seriál, takže pendluji mezi Prahou a Bratislavou. Kromě Lásky nebeské v Divadle Broadway ještě zkouším v Praze jeden projekt na letní scénu. Věřím, že v létě už budeme moct hrát. Moc se těším na diváky a fanoušky muzikálů,“ dodala Betka. ■