Agáta Hanychová bude mít svou reality show. Single pánové, hlaste se!

Agáta Hanychová Foto: Archiv A. Hanychové

Během pandemie víc než kdy jindy frčely seznamovací aplikace, z té nejznámější vychází i název chystané reality show - Jak na Tinder s Agátou.

Modelka vybrané účastníky celým procesem provede, ale pomůže i s výběrem oblečení a přihodí i rady ohledně komunikace s potenciální partnerkou. Pokud se chcete svěřit do rukou Hanychové, tady je kontakt: agata@televizeseznam.cz.

Se seznamováním a randěním má Agáta bohaté zkušenosti. Za poslední rok se vedle modelky objevili čtyři muži, štěstí v lásce ale sama zatím nenašla. „Fakt bych teď chtěla zkusit být sama. Rok jsem byla sama po rozchodu s Jakubem, vytrpěla jsem si to sama. Dokážu být sama se sebou. I teď je mi fajn, když jsem s dětmi. Bohužel tomu občas podlehnu, poslední rok to bylo asi dost, to ano, bylo to pravidelný,“ řekla Super.cz. ■