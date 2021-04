Muzikálová zpěvačka se pochlubila rostoucím bříškem a odtajnila pohlaví miminka: Bude to holka, nebo kluk?

Elis Ochmanová Foto: archiv E. Ochmanové

„Čekáme holčičku. Od začátku jsme věděli, že si pohlaví miminka necháme od pana doktora říct, takže už víme, že se nám narodí holčička, a máme velkou radost,“ sdělila pro Super.cz zpěvačka, která si požehnaný stav dobře načasovala.

„Musím říct, že nám to vlastně vyšlo krásně podle plánu. Protože divadla jsou už několik měsíců zavřená a myslím, že to volno se k těhotenství prostě přímo samo nabízelo,“ dozvěděli jsme se od Elis. „Rodit bych měla v půlce července, a pokud vše půjde hladce, ráda bych se vrátila od září do divadla, tedy pokud se samozřejmě bude hrát. Ale už je to nicnedělání dlouhé a po divácích se mi upřímně stýská,“ svěřila se muzikálová zpěvačka.

„Výbavičku už máme nakoupenou a pokojíček už je taky skoro hotový. Jméno pro holčičku bylo od začátku jasné, pro chlapečka jsme měli na výběr více variant. Takže nám to naše holčička ulehčila, ale jméno si ještě necháme pro sebe,“ pochlubila se budoucí maminka, které bude v Praze s radami po ruce její sestra.

„Moje sestra Anička porodila v červnu chlapečka, tak se těším, že budeme chodit na kočárkové procházky po Praze, protože rodiče mám v Havířově. Ale také se těším na společné výletování s mými bezvadnými divadelními kolegyněmi z Divadla Broadway Míšou Gemrotovou, Verčou Zelníčkovou nebo třeba Verčou Stýblovou,” dodala závěrem hvězda muzikálů Kvítek mandragory, Robinson Crusoe a Čarodějka. ■