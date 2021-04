A už jí zase vylézají prsa z bikin: Sexy zpěvačka se vrátila k trendu z loňského roku

Rita Ora Profimedia.cz

Zpěvačka Rita Ora (30) už dokončila natáčení The Voice Australia, a tak si může naplno užívat volna u protinožců.

Toho samozřejmě využila a vyrazila na pláž, kde také pořídila sérii snímků pro svůj instagramový profil. Loni byl hitem underboob, kdy všem známým osobnostem, a hlavně modelkám, schválně vylézalo prso spodem, jako by dámám byl vršek od plavek malý. Zdá se, že Rita si tento trend tak oblíbila, že se s ním ukazuje i letos, což fanoušci jistě ocení.

Rita Ora nebyla porotkyní v pěvecké soutěži poprvé. Do australského The Voice byla pozvána jakožto zkušená porotkyně z britské verze, kde byla v roce 2015, a působila na podobné pozici i v pořadech X Factor a The Masked Singer (česká verze se jmenovala Zlatá maska).

Podle všech informací dotočila blonďatá zpěvačka pěveckou show v sobotu a v průběhu dalších dní by se měla vrátit do Británie. Zatím si ale ještě užívá australského slunce, a dokonce před pár dny vyrazila na kola s hercem Russelem Crowem a jeho partnerkou Britney Theriot. ■