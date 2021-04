Dvorní režisér Bohdalové: Z mejdanu k 90. narozeninám kvůli viru sešlo. Víme, jak bude herečka slavit

Zdeněk Zelenka Super.cz

„Plánovali jsme s panem doktorem Janečkem velkou oslavu v O2 areně. Měli jsme představu, že se tam sjedou významní umělci z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska a že to bude velká pocta Jiřině. Ale Pán Bůh rozhodl jinak a kvůli viru z toho sešlo,“ řekl Super.cz režisér Zdeněk Zelenka, který s herečkou pravidelně spolupracuje.

„Měl jsem pro ni také připravený film a z toho taky sešlo. Teď píšu další, měli jsme o tom s paní Bohdalovou velkou poradu, ale jak to dopadne, to nevíme,“ svěřil se režisér, který by rád s Jiřinou Bohdalovou opět něco natočil.

„Jedna věc je něco plánovat a druhá, jaká bude situace s virem. Jsou to měsíce práce, nedá se to jen tak spustit. Nic konkrétního teď neřeknu, ale mám spoustu plánů,“ nastínil Zelenka.

Narozeniny bude legendární herečka slavit jen s nejbližšími. „I to jsme probírali s paní Bohdalovou, plánuje pouze rodinou oslavu s nejbližšími přáteli, a jen pokud to půjde,“ dodal Zelenka, kterého jsme potkali na kostýmové zkoušce v Divadle Broadway, kde připravuje nový muzikál Láska nebeská. ■