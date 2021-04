Brzy oslaví 37. narozeniny: Pavelková těmito sexy snímky dokázala, že do modelkovského důchodu ještě rozhodně nepatří

Romana Pavelková Foto: Jiří Šujanský

Romana Pavelková (36) už se chystá na narozeninový dort, který by měl mít už 37 svíček. Při pohledu na fotky sexy rusovlásky, je jasné, že do modelkovského důchodu rozhodně ještě nepatří. Dokonalou figuru a vzhled si udržuje i nyní, kdy je již několik měsíců především doma. Zatímco dřív byla zvyklá se nechat hýčkat od profesionálů, teď spoléhá jen na svou zručnost a šikovnost.

Dokonce už začíná uvažovat, že se pustí do nějakého kurzu, aby byla do budoucna připravená. „V době lockdownu jsem měla hned dvě focení, takže jsem musela projít nějakou úpravou a jsem ráda, že mi kamarádka a kadeřnice Lussi Bugner pomohla. Sama bych to nezvládla, takže mě před focením nabarvila a upravila,“ svěřila se Super.cz Romana, které jinak kosmetický salon nahradil její obývací pokoj.

„Obočí a řasy jsem se naučila barvit sama, jinak to v této době prostě nejde, pokud chci vypadat hezky. Dokonce jsem začala barvit vlasy i mamce, jestli to takhle půjde dál, tak si snad řeknu od Lussi o nějaký kurz a naučím se stříhat sama. Vyzkoušela jsem to jednou, kdy jsem se pustila do vlasů bývalého manžela a syna Maxíka a moc dobré to tehdy nebylo,“ svěřila se smíchem modelka, která se snaží udržovat také stále ve formě. Při pohledu na její sexy figuru se ani nechce zdát, že už 17. dubna sfoukne na narozeninovém dortu 37 svíček.

„Když to jde, vyrážím běhat. Jsem jinak docela sportovec a mojí vášni zavřená sportovní centra nyní příliš nepomáhají,“ prozradila se smíchem Romana, která si i díky sportu udržuje stále skvělou postavu. Miluje také TRX, bosu nebo kruhový trénink. „Vždy je co zlepšovat, ale jsem spokojená, tak jak to je, a myslím, že i když jsem jako modelka v důchodu, tak se občas mohu objevit před objektivem,“ dodala závěrem Pavelková. ■