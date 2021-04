Super tajný přesun: Princ Harry je poprvé od Megxitu a interview s Oprah v Londýně. Co ho teď čeká?

Princ Harry Profimedia.cz

Princ Harry (36) podle britských médií v neděli dorazil do Londýna. Na ostrovy přiletěl kvůli rozloučení s dědečkem, princem Philipem, který zemřel 9. dubna ve věku nedožitých 100 let . Jak se předpokládalo, přicestoval bez manželky Meghan, která je ve vysokém stupni těhotenství.

Z příletu vévody nebyla zveřejněna žádná fotka, média se odvolávají na očité svědky a své zdroje z USA i Velké Británie. Podle těch Harry v Londýně přistál v neděli po jedné hodině odpolední.

Poté ho měla ochranka naložit do černého Range Roveru a odvézt do povinné karantény. Tu by měl princ trávit v Nottingham Cottage v areálu Kensingtonského paláce, sídla vévody a vévodkyně z Cambridge.

Jde o princův první návrat od doby, kdy s Meghan přesídlili do USA, a také, aktuálněji, od interview s Oprah Winfrey, jež vzbudilo bez nadsázky bouři. Vzhledem k okolnostem se však nečeká, že by toto téma bylo předmětem rodinných diskuzí.

„Rodinné rozpravy budou o ztrátě prince Philipa, o ničem jiném,“ cituje The Sun svůj zdroj z paláce. „Konverzace budou soukromé a zaměří se na emocionální záležitosti,“ dodal.

Pohřeb zesnulého manžela britské královny Alžběty II. se bude konat v sobotu 17. dubna. Zúčastnit se ho bude moci pouze 30 lidí. ■