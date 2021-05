Už nezpívá jen doma v obýváku: Bohuš Matuš je rád alespoň za online koncerty, kterými pomáhá

Bohuš Matuš Super.cz

„Jezdím online koncerty, kde je Dan Hůlka, Mirek Etzler nebo Kateřina Brožová. Koncertujeme a díky tomu pomáháme penězi, kde je potřeba. Nejdřív to bylo pro chlapečka, který měl autonehodu, teď to byly dvě zoo a příští týden zase jedeme k Mirkovi potěšit tam posluchače. Zpívám skoro každý týden, jednou minimálně,“ svěřil Super.cz Bohuš Matuš, kterého jsme potkali na kostýmové zkoušce představení Láska nebeská.

„Čeká mě role profesora, je to krásná činoherní role, kde zpívám asi 4 písně Waldemara Matušky a jsem za to strašně moc rád. Režisér Zdeněk Zelenka je hodný a milý, a tak se nebojím tu činohru hrát,“ prozradil zpěvák, kterého v muzikálu čeká první činoherní role v životě. Na svém repertoáru má ale písně Waldemara Matušky už několik let.

„Waldemar Matuška mě provází od 14 let, kdy jsem ho někde slyšel v autobuse, když byl zakázaný a někdo si ho pouštěl. Tam jsem se strašně zamiloval do toho hlasu. Waldu zpívám vždycky a má to úspěch,“ dodal s úsměvem zpěvák. ■