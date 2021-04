Jako zbitá biatlonistka. Dcera Sabiny Laurinové sbírá zkušenosti před kamerou: Podívejte se, jak jí to jde

Valentýna Vojtková Video: FTV Prima

Osmnáctiletá Valentýna Vojtková se po rodičích, herečce Sabině Laurinové (49) a muzikantovi Josefu Vojtkovi, vydala na uměleckou dráhu. Studuje Konzervatoř Jaroslava Ježka, obor muzikál, a pomalu, ale jistě sbírá i zkušenosti před kamerou. „Studuje školu, kterou si vybrala, je tam šťastná a spokojená. Co s ní ale bude dál, záleží na ní,“ řekla Super.cz před časem Laurinová .

Uměleckou profesi herečka dceři nerozmlouvala. „Je ale pravda, že člověk ví, co se v té profesi děje a co to obnáší za radosti a starosti. Sama na sobě jsem si ověřila, že pokud člověk něco dělá s láskou, tak za tím jde,“ míní.

Příležitost Vojtková dostala v seriálu Sestřičky, v němž si zahrála postavu ne úplně férové biatlonistky Marty. Scénář jí předepsal mimo jiné bitku s kolegyní Amelií Pokornou (dcerou Lucie Zedníčkové), po níž skončila potlučená v nemocnici. Jak to Valentýně před kamerou jde, se podívejte na ukázce.

V hlavní roli seriálu diváci vídají právě Sabinu Laurinovou jako zdravotní sestru Mery, s dcerou se na natáčení (zatím) nepotkaly. ■